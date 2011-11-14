Оман присоединился к Форуму стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ по итогам 13-й министерской встречи ФСЭГ, прошедшей накануне в г. Доха (Катар).

«Принято решение о вступлении в организацию Омана. На рассмотрении находятся заявки еще от нескольких государств. Также многие коллеги высказались за необходимость расширения полномочий и сфер деятельности форума - заниматься новыми технологиями, углублять аналитическую, экспертную работу», цитирует главу Минэнерго России Сергея ШМАТКО пресс-служба министерства.

По его словам, Форум приобретает необходимую институционализацию, и появляется все больше желающих вступить в эту организацию.

«Форум становится эффективной площадкой для обсуждения самых разных вопросов развития газового рынка», - подчеркнул С.ШМАТКО.

По итогам заседания принято решение о продлении полномочий генерального секретаря ФСЭГ Леонида БОХАНОВСКОГО еще на два года.

Кроме того, в ходе министерской встречи ФСЭГ был принят бюджет организации на 2012 год.

Следующая очередная Министерская встреча ФСЭГ, запланированная на 2012 год, пройдет в Экваториальной Гвинее. С.ШМАТКО избран сопредседателем данной встречи.

Справка УНИАН: Форум стран-экспортеров газа был учрежден в 2001 году в Тегеране. На седьмой министерской встрече ФСЭГ в Москве в декабре 2008 года форум был трансформирован в международную организацию с приданием ей соответствующего юридического статуса. Штаб-квартира ФСЭГ находится в Дохе (Катар).

К постоянным участникам ФСЭГ относятся Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Тринидад и Тобаго, а также Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателя имеют Нидерланды, Норвегия и Казахстан.