Цена нефти растет на ожиданиях статданных из США

На мировых торгах во вторник, 15 ноября, цены на нефть растут на фоне ожидания статданных из США по запасам топлива.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,02 доллара, или на 0,02% - до 98,16 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,51 доллара, или на 0,546% - до 112,4 доллара за баррель.

Аналитики ожидают, что недельные запасы нефти в США сократились на 1 миллион баррелей или 0,3%, запасы бензина также снизились на 1 миллион баррелей.

В то же время сдержать рост фьючерсов помогают сохраняющиеся опасения относительно долговых проблем в Европе, передает Bloomberg.