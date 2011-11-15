НКРЭ предлагает вариант урегулирования вопроса долгов госшахт перед электросетями

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) обратится в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с предложением урегулировать проблему неудовлетворительных расчетов угольных предприятий с государственной энергоснабжающей компанией "Региональные электрические сети".

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим обращением к министерству регулятор решил обратиться на заседании в понедельник.

В обращении помимо прочего регулятор предложит Минэнергоугля инициировать внесение соответствующих изменений в госбюджет, в частности, предусмотрев в общем объеме государственной поддержки госшахт отдельную строку, на которой будут аккумулироваться средства исключительно для расчетов за электроэнергию.

НКРЭ также обратится в Минфин и Кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть и содействовать в разрешении вопроса.

Как сообщил глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО, задолженность государственных угледобывающих предприятий перед «Региональными электросетями» в настоящее время достигла 908 млн. грн. При этом уровень расчетов не превышает 75%. Это в свою очередь не позволяет энергоснабжающей компании своевременно и в полном объеме рассчитываться с ГП «Энергорынок» а также выполнять инвестиционную программу, утвержденную регулятором. С. ТИТЕНКО уточнил, что на сегодняшний день инвестпрограмма «Региональных сетей» выполнена всего на 33,6%.

«Если не решить проблемы на системном уровне, то ничего не изменится. Или компанию нужно расформировывать, или решать проблему расчетов угольщиков», - отметил С.ТИТЕНКО.

Справка УНИАН. ГП «Региональные электросети» (ранее ГП «Укрэнергоуголь») было создано на базе ПЭС «Донецкуголь» приказом Министерства топлива и энергетики от 13 февраля 2003 года. Предприятие осуществляет передачу и поставку электроэнергии шахтам Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской и Львовской областей по тарифам ниже, чем у областных энергопоставляющих компаний.