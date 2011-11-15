Германия берет под особый контроль экспансию «Газпрома»

Правительство Германии заявляет, что в принципе положительно относится к дальнейшему укреплению сотрудничества с Москвой в энергетической области, однако в свете продолжающейся экспансии «Газпрома» настаивает на более пристальном анализе действий российского газового монополиста.

«Возможность участия в конкретных проектах должна быть еще изучена»,– говорится в заявлении федерального министерства экономики, которое цитирует Deutsche Welle.

В конце прошлой недели стало известно, что «Газпром» приобрел небольшую гессенскую фирму Envacom Services, являющуюся поставщиком электроэнергии и природного газа населению, а также оператором телекоммуникационной связи.

Федеральное министерство экономики в понедельник подчеркивает, что «в случае если российский гигант «Газпром», помимо ведущихся на сегодняшний день проектов, пожелает расширить свою деятельность в Германии, такая возможность должна быть «самым тщательным образом проверена».

«Германия открыта к деятельности иностранных инвесторов, если соблюдаются соответствующие предписания, в частности, касающиеся правил добросовестной конкуренции», – говорится в документе.