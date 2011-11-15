Газпром: Европе использование газа выгоднее развития альтернативных источников энергии

В российском «Газпроме» считают, что для Европы использование газа выгоднее, чем развитие альтернативных источников энергии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель председателя правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр МЕДВЕДЕВ сказал, выступая на Форуме «Газ России – 2011» в Москве.

«О возобновляемых источниках энергии говорят много и с энтузиазмом. Безусловно, энергию солнца, ветра, воды необходимо использовать, но как говорится, дьявол кроется в деталях. В каком объеме, и какой ценой? Вот главный вопрос, на который еще не все готовы говорить профессионально и откровенно», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что многие политики, особенно в Европе, выступают за усиленное внедрение возобновляемых источников энергии для с борьбы с пагубными экологическими изменениями. При этом закрываются глаза на очевидные факты – эти источники не только не надежны, но остаются весьма дорогостоящими. В значительных объемах их можно использовать лишь нарушая баланс между топливной конкуренцией, прибегая к субсидиям, что в свою очередь ведет к недоинвестированию в другие виды производства энергии.

«При наличии нынешних затруднений в финансовых и бюджетных сферах ряда стран ЕС вряд ли можно говорить об эффективной энергетике, использующей возобновляемые источники», - уверен он.

А.МЕДВЕДЕВ сообщил, что ряд крупнейших компаний, которые поставляют или продают газ Европе, недавно организовали неформальную группу – Форум в защиту природного газа. Заказанное им исследование показало серьезные преимущества «голубого топлива» перед возобновляемыми источниками энергии, добавил он.

В частности, использование метана вместо энергии солнца и ветра при нынешнем уровне технологий способно уменьшить капитальные затраты на 450-500 млрд. евро для сокращения к 2030 году выбросов углекислого газа, как это сформулировано в долгосрочных целях Европейской комиссии.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, было бы интересно провести подобные исследования для азиатско-тихоокеанского региона.

«Уверен, результат также окажется в пользу газа», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что газ может удовлетворить пиковый спрос, чего не могут сделать альтернативные источники энергии.

Он отметил, что из имеющихся сегодня энергетических ресурсов, природный газ по своим свойствам обладает потенциалом для увеличения доли в глобальном энергетическом пакете – он безопаснее, экологичен, дешевле нефти по теплотворности, его запасы велики.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, сланцевый газ может сыграть определенную балансирующую роль на некоторых рынках, а СПГ может расширить географию поставок, а в виде моторного топлива конкурировать с нефтепродуктами.

«Газ – это топливо XXI века без всяких преувеличений», - подчеркнул он.