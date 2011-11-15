Азаров не комментирует ход газовых переговоров: "Закончатся – расскажем"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пока не комментирует ход и возможные результаты газовых переговоров с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на брифинге во вторник, 15 ноября.

В частности, на просьбу прокомментировать данную тему, Н.АЗАРОВ заявил: «Когда закончатся (переговоры - УНИАН) – расскажем».

Как сообщал УНИАН, 10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

Он напомнил, что основой ведущихся сейчас переговоров между Украиной и Россией в газовой сфере послужила встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Завидово (Россия) в сентябре.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.