Шебелинский ГПЗ за 10 месяцев увеличил переработку на 4%

Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" по оперативным данным, в январе-октябре увеличило переработку газового конденсата на 3,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 565 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК "Укргазвыдобування".

В сообщении отмечается, в октябре переработка сырья увеличилась на 5 тыс. тонн или на 10% – до 56 тыс. тонн по сравнению с октябрем прошлого года.

С начала года производство светлых нефтепродуктов на Шебелинском ГПЗ составило 484 тыс. тонн, из них автобензинов - 327 тыс. тонн, дизтоплива 145 тыс. тонн, уайт-спирита - 5,8 тыс. тонн и сжиженного газа - 5,7 тыс. тонн. Глубина переработки сырья - 86%.

Напомним, что с 25 сентября по 4 октября Шебелинский ГПЗ был остановлен на плановый ремонт, в ходе которого были выполнены ремонтные и профилактические работы вакуумных колонн газофракционирующей установки ГФУ-1, проведена чистка колонн и теплообменной аппаратуры.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Шебелинский ГПЗ сократил переработку газового конденсата на 10,3%, по сравнению с 2009 годом, до 11,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.