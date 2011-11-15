"Энергоинвест" запустил после реконструкции Слободо-Бушанскую малую ГЭС

Компания "Энергоинвест" запустила после реконструкции Слободо-Бушанскую малую ГЭС в Ямпольском районе Винницкой области, инвестировала в ее восстановление 7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил президент "Энергоинвеста" Владимир ЖИТНИК.

По его словам, на станции мощностью 264 кВт установлено две турбины по 132 кВт каждая.

В год станция способна экономить 176 тонн угля или 288 тыс. куб. м газа.

ГЭС построена на месте размещения бывшей межколхозной электростанции (построена в 1956 году), которая была выведена из эксплуатации в 1972 года. Восстановление ГЭС было начато в 2010 году и завершено в ноябре 2011 года.

Справка УНИАН. Компания "Энергоинвест" эксплуатирует 12 малых ГЭС в Винницкой области на реках Мурафа, Южный Буг и Соб, 1 - во Львовской области на речке Стрый и 1 - в Ивано-Франковской области на речке Прут, суммарная мощность этих ГЭС - 14 МВт.