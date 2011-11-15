Производство бензина в Украине снизилось на 0,9%, дизтоплива - на 31,2%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-октябре сократили производство автомобильного бензина на 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2,358 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-октябре сократилось на 31,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2,193 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-октябре сократилось на 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,794 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, до 2,873 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2010 году сократилось на 5,1%, по сравнению с 2009 годом, до 3,709 млн. тонн, а топочного мазута - сократилось на 6,0%, до 2,414 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.