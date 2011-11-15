«Укртрансгаз» с начала года сэкономил 334 млн. куб. м газа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» с начала года за счет электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА) сэкономила 334 млн. куб. м топливного газа общей стоимостью около 1 млрд. грн., а экономический эффект от использования ЕГПА составил около 300 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в октябре 2011 года с учетом производственно-технологических потребностей ЭГПА экономический эффект от их внедрения составил 42 млн. грн.

Как сообщил главный инженер Объединенного диспетчерского управления ДК "Укртрансгаз" Вадим ФРОЛОВ, "Наибольшее количество ЭГПА сосредоточено на магистральных газопроводах, которые обслуживают филиалы УМГ "Харьковтрансгаз", УМГ "Львовтрансгаз" и УМГ "Киевтрансгаз". В течение октября месяца текущего года работало 11 электроприводных газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях Ільинцы, Бар, Богородчаны, Боярка".

Напомним, что активное внедрение электроприводных газоперекачивающих агрегатов в производственный процесс ДК "Укртрансгаз" начался в 2010 году после смены руководства компании.

Электроприводные газоперекачивающие агрегаты характеризуются высоким коэффициентом полезного действия (до 89%), составляют 23% от общего парка газоперекачивающих агрегатов ДК "Укртрансгаз" и позволяют производить до 15% от суммарной мощности парка ГПА.

Справка УНИАН. На магистральных газопроводах ДК «Укртрансгаз» 110 компрессорных цехов (КЦ) на 72-х компрессорных станциях, на которых установлено 702 газоперекачивающих агрегатов широкого спектра единичной мощности – от 4 до 25 МВт, с различными типами приводных двигателей: газотурбинных – 448 единиц, 20 типов ГПА – 63%; электроприводных – 158 единиц, 4 типа ГПА – 23%; газомотокомпрессорных – 96 единиц, 3 типа ГПА – 14%.