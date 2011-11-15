"Энергоинвест" ввел в эксплуатацию вторую очередь Слободо-Бушанской СЭС

Компания "Энергоинвест" 15 ноября ввела в эксплуатацию вторую очередь Слободо-Бушанской солнечной электростанции в Ямпольском районе Винницкой области.

Об этом УНИАН сообщил президент "Энергоинвеста" Владимир ЖИТНИК.

По его словам, вторая очередь состоит из 18 рядов по 76 панелей, каждая панель мощностью 235 Ватт.

Всего первая и вторая очереди состоят из 32 рядов общей мощностью 571,5 кВт.

Объем инвестиций в строительство первой и второй очереди составил 15,2 млн. грн.

В год станция позволяет экономить 1039 тонн угля или 627 тыс. куб. м газа. Термин окупаемости составляет 6 лет.

Как сообщал УНИАН, ООО "Совместное предприятие «Энергоинвест» (Винница) ввело в эксплуатацию первую очередь Слобода-Бушанской СЭС в Винницкой области установленной мощностью 250 кВт 26 сентября т.г.

Справка УНИАН. Компания "Энергоинвест" эксплуатирует 12 малых ГЭС в Винницкой области на реках Мурафа, Южный Буг и Соб, 1 - во Львовской области на речке Стрый и 1 - в Ивано-Франковской области на речке Прут. Суммарная мощность этих ГЭС - 14 МВт.