Цена нефти падает на данных из США и Италии

На мировых торгах в среду, 16 ноября, цены на нефть снижаются после сообщений Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в стране, а также повышении доходности по итальянским гособлигациям.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,75 доллара, или на 0,75%, - до 98,62 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,54 доллара, или на 0,48%, - до 111,64 доллара за баррель.

API сообщил, что за минувшую неделю запасы нефти в США выросли на 1,3 миллиона баррелей. Аналогичные данные в среду опубликует Министерство энергетики США. Аналитики ожидают снижения показателя на 1,2 миллиона баррелей.

Кроме того, пессимизма инвестором добавили новости о том, что во вторник доходность десятилетних гособлигаций Италии вновь превысила психологически важную отметку в 7% и составила 7,01%, передает Bloomberg.