Газовые переговоры с Россией проходят продуктивно - Бойко

Газовые переговоры между Украиной и Россией проходят продуктивно.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Они проходят в продуктивном ключе и в конструктивном русле», - сказал Ю.БОЙКО. Он отметил, что в ходе переговоров будет проведен «весь комплекс работ, который соответствует нашему взаимодействию».

Как сообщал УНИАН, 10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю. БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

Напомним, 9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.