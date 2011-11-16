Украина за 9 месяцев импортировала 3 млрд. куб. м среднеазиатского газа

Украина в январе-сентябре 2011 г. импортировала 3,07 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, за отчетный период, в частности, из Казахстана импортировано 973,144 млн. куб. м газа на сумму 307,492 млн. долл., из Туркменистана – 1 млрд. 54,155 млн. куб. м на сумму 335,935 млн. долл., из Узбекистана – 1 млрд. 41,394 млн. куб м на сумму 328,271 млн. долл..

Напомним, ранее бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, которому принадлежит Group DF, заявлял, что с апреля холдинг Ostchem начал прямой импорт среднеазиатского газа для своих химических предприятий в Украине в обход российского «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Ostchem Holding, по словам Д.ФИРТАША, закупает газ дешевле, чем «Нафтогаз».

Справка УНИАН. В Ostchem Holding входят производители минеральных удобрений азотной группы компании "Ривнеазот" (Ривненская обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) и "Нитроферт" (Эстония).

Кроме того, Д.ФИРТАШ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.), концерн "Стирол" (Горловка, Донецкая обл.) и "Азот" (Черкассы).

Group DF принадлежит 90% акций компании Ostchem Holding.

Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Д.ФИРТАША.