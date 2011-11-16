Дата подписания новых документов по газу с Украиной пока не определена – Газпром
Дата подписания новых документов по газу с Украиной пока не определена.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщил официальный представить «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.
«Нет пока никаких дат», - сказал он.
При этом С.КУПРИЯНОВ не подтвердил, но и не опровергнул информацию о том, что Украина и Россия договорились о цене на газ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, источник в правительстве Украины сообщил журналистам, что Украина и Россия договорились о новой цене на газ, и подписание соответствующих документов о фиксации этой цены ожидается в ближайшие дни.
«Есть договоренность о новой цене. В ближайшие дни ожидается подписание соответствующих документов», - сказал источник.
При этом собеседник отметил, что до подписания планируется решить ряд технических вопросов в контексте проведения переговоров.
10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.
9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.