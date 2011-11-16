«ЛЭО» начало обесточивать админздания и хозпостройки предприятий-должников

Сегодня, 16 ноября 2011 г., ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) приступило к ограничению или отключению от электроэнергии административных зданий и объектов, не связанных с технологическим процессом: ООО «Лугансквода», ГКП «Теплокоммунэнерго», «Лисичансктепло».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «ЛЭО».

Соответствующие предупреждения о возможных отключениях из-за долгов по оплате за использованную электроэнергию были разосланы еще на прошлой неделе. Наиболее критическое положение в ООО «Лугансквода», их долг перед энергетиками на 15 ноября 2011 г. составляет более 297 млн. грн. Долги ЛГКП «Теплокоммунэнерго» и «Лисичансктепло» - 66,5 млн. грн. и 21 млн. грн. соответственно.

В «ЛЭО» утверждают, что если ситуация с оплатой не изменится, то в пятницу, 18 ноября, они вынуждены будет приступить к отключению насосных станций ООО «Лугансквода».

Кроме того, ООО «ЛЭО» по запросу генерального директора ООО «Лугансквода» подготовило письмо заместителю начальника топливно-энергетического управления Луганской области Александру ТИТАЕНКО, где изложена ситуация, сложившаяся с долгами перед энергетиками, и последствия в случае дальнейшей задержки платежей.