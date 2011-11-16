Беларусь в январе-сентябре сократила импорт электроэнергии из Украины на 23,4%

Украина в январе-сентябре 2011 года экспортировала в Беларусь 1 млрд. 621 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 23,4% меньше по сравнению с 9 месяцами 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Беларуси.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2011 года удельный вес поставок в Беларусь в общем объеме экспортированной Украиной электроэнергии составил 38,3%, в то время как за аналогичный период 2010 года этот показатель составлял 77,1%.

Украинские компании планировали поставить в Беларусь в 2011 году рекордный объем электроэнергии - свыше 2,4 млрд. кВт/ч.

«Более половины этого объема (1,5 млрд. кВт/ч) приходится на ДТЭК, а оставшуюся часть планировало экспортировать госпредприятие «Укринтерэнерго». В случае реализации этих планов, объем экспорта украинской электроэнергии в Беларусь в 2011 году будет максимальным за последние 20 лет», - сообщили в украинском посольстве.

Справка УНИАН. Всего за 9 месяцев 2011 года Украина экспортировала более 4,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 54,3% больше соответствующего показателя 2010 года. При этом за 9 месяцев т.г. объем производства электроэнергии в Украине вырос на 3,7% - до 140,9 млрд. кВт/ч, в том числе украинскими АЭС было произведено 65,4 млрд. кВт/ч электроэнергии (на 1,5% больше).

Для сравнения, в Беларуси за 9 месяцев т.г. объем производства электроэнергии сократился, по данным Белстата, на 4,5% - до 23,6 млрд. кВт/ч.

В 2010 году Беларусь была основным покупателем украинской электроэнергии.