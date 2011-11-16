РФ как член ВТО не ограничивает свое право регулировать цены на энергоносители

РФ в результате присоединения к ВТО не ограничивает свое право регулировать цены на энергоносители.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции на тему: «Вступление России в ВТО: подробности» в Москве сказал глава российской переговорной делегации, глава департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Максим МЕДВЕДКОВ.

«Хочу очередной раз подтвердить, что Российская Федерация в результате присоединения к ВТО не ограничивает свое право регулировать цены на энергоносители, в том числе на газ. Это тот вопрос, который всех давно волновал», - сказал М.МЕДВЕДКОВ.

По его словам, единственное ограничение, которое РФ согласилась принять, причем оно давно уже выполняется, касается того, что продажа газа на внутреннем рынке промышленным потребителям должна осуществляться с прибылью.

Он отметил, что «Газпром» получает такую прибыль с 2003 года, и поэтому никаких изменений не будет. Что касается продажи газа населению, договорено, что этот вопрос будет регулироваться так, как считают нужным власти РФ.

«Здесь ограничений у нас не будет», - сказал М.МЕДВЕДКОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина использует при проведении переговоров относительно цены на российский газ для Украины ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

А.КЛЮЕВ отметил, что «в 2008 году премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала письмо о согласии со вступлением России в ВТО, но мы этим вопросом занимаемся, и такой рычаг мы используем при переговорах с Россией касательно изменения условий контракта поставок газа в Украину».

Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря т.г. на министерской встрече организации.