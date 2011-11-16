Украина не ставила вопрос о ВТО в контексте газовых переговоров – Медведков

Украина не ставила вопрос о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) в контексте переговоров по газу.

Об этом сегодня на пресс-конференции на тему: «Вступление России в ВТО: подробности» в Москве сказал глава российской переговорной делегации, глава департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Максим МЕДВЕДКОВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, использовала ли Украина при проведении переговоров по цене на российский газ ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

«Я могу сказать, что на переговорах в Женеве этот вопрос никогда не ставился, и мы переговоры с Украиной в Женеве не вели», - сказал М.МЕДВЕДКОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина использует при проведении переговоров относительно цены на российский газ для Украины ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

А.КЛЮЕВ отметил, что «в 2008 году премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала письмо о согласии со вступлением России в ВТО, но мы этим вопросом занимаемся, и такой рычаг мы используем при переговорах с Россией касательно изменения условий контракта поставок газа в Украину».

Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря т.г. на министерской встрече организации.