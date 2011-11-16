В Киеве будут внедрять японские энергосберегающие технологии

Киев по опыту Японии планирует внедрить энергосберегающие технологии для улучшения качества услуг по теплоснабжению жилого сектора и объектов социального обеспечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ по результатам встречи с руководством компании Mitsubishi Heavy Industries, которая состоялась в рамках рабочего визита делегации Киева в Японию.

В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества Киева с японскими партнерами при реализации проектов модернизации водоканала. А.ПОПОВ подчеркнул, что внедрение энергосберегающих технологий на коммунальных предприятиях, в школах, садиках, больницах, других объектах социальной инфраструктуры является одним из приоритетов Стратегии развития Киева до 2025 года.

Председатель КГГА также встретился с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества JICA Масакадзу ИТИКОВОЙ. Участники переговоров обсудили опыт сотрудничества Украины и агентства в строительстве нового терминала в аэропорту "Борисполь" и некоторых других проектах. А.ПОПОВ убежден, что этот опыт будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений украинской и японской сторон в различных сферах экономики, науки и техники.