Инвестусловия приватизации тепловой генерации будут способствовать развитию угольной отрасли - эксперт

Условия приватизации тепловой генерации, в частности, требование о закупке новыми собственниками генераций не менее 70% всего угля на отечественных шахтах, будут способствовать развитию угольной отрасли Украины.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления Ассоциации угольных предприятий Константин АВТОНОМОВ, комментируя обнародованные условия приватизации энергокомпаний, утвержденные Кабинетом министров Украины.

«По сути, украинские шахтеры получают гарантированный рынок сбыта своей продукции. Соответственно, у инвесторов украинских шахт будет стимул инвестировать в их развитие и модернизацию. А это дополнительные рабочие места в отрасли», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 5 октября т.г. Фонд госимущества опубликовал условия приватизации 45,103% акций «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго», сегодня были обнародованы условия продажи госпакетов акций «Днепроэнерго» и «Донбассоблэнерго». Среди основных обязательств инвестора предусмотрена обязательная закупка 70% угля на украинском рынке, при чем независимо от формы собственности шахт.

В течение 2011-2012 годов правительство планирует приватизировать все четыре тепловые генерации и 14 облэнерго, которые были переданы в управление НАК «ЭКУ».

Помимо жестких условий приватизации энергокомпаний, инвестору придется выложить значительные суммы, которые выше оценок участников рынка. Так, например, если аудиторская компания Ernst & Young оценила 45,1% акций «Захидэнерго» в 1,65 млрд. грн, то ФГИУ – в 1,932 млрд. грн.