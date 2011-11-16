Вторая нитка «Северного потока» может быть готова раньше срока – Путин

Москва. Строительство второй нитки газопровода «Северный поток» может быть завершено раньше намеченного срока.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в ходе встречи с представителями германских деловых кругов.

«Кстати говоря, вторая нитка – мы уже полмаршрута прошли, уже по морю. Полмаршрута уже пройдено: скорее всего, даже будет раньше осуществлен проект, чем мы планировали. Во всяком случае, в срок, как минимум в срок», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что это будет еще одним серьезным шагом по стабилизации энергетического рынка Европы.

«Вы хорошо знаете, сколько по этому поводу было шума, дебатов и в Федеративной Республике, и в других странах. Но когда в других странах, которые получали деньги за транзит, как-то шумели по этому вопросу, я еще могу себе представить, а почему шумели в Германии, я не могу понять до сих пор. Непонятно совершенно!», - сказал он.

«Этот проект совершенно очевидно в национальных интересах Германии – и России, конечно, и Германии», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он отметил, что никто не знал, что в Германии будет принято решение о прекращении работы ядерных атомных электростанций после аварии на «Фукусиме» в Японии, но уже тогда было ясно, что этот проект необходим для Европы.

«Сегодня он стал действительно общеевропейским. В нем участвует не только российская компания, две немецких, но и голландская, и французская. Потребители будут не только в континентальной Европе, но и, скорее всего, в Великобритании», - отметил он, подчеркнув, что это общее большое достижение.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».

Справка УНИАН: Газопровод на морском участке Выборг - Грайфсвальд (официальный конечный пункт; непосредственный выход на сушу и основные технические сооружения расположены в г.Любмине) протяжённостью 1128 км будет иметь две параллельные ветки, рассчитанные на поставку 55 млрд. куб. м газа в год. По «Северному потоку» российский природный газ будет доставляться напрямую германским и европейским потребителям.

Сырьевая база «Северного потока» - Южно-Русское и Штокмановское месторождения.

Торжественная закладка газопровода состоялась 9 декабря 2005 г. в пос. Бабаево Вологодской области.

6 сентября 2011 года Владимир ПУТИН дал старт подаче технологического газа на морской участок газопровода «Северный поток» на газокомпрессорной станции «Портовая», являющейся конечной точкой магистрального газопровода Грязовец-Выборг, в которой он соединяется с «Северным потоком».

Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность «Северного потока», планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода «Северный поток» ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.