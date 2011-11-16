В Донецкой области за 10 месяцев добыча угля выросла на 15%

В Донецкой области за январь-октябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча рядового угля увеличилась на 14,7%, составив 30,9 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, при этом переработка рядового угля на обогатительных фабриках области увеличилась на 3,2% и составила с начала года 37,3 млн. тонн, что больше добычи за счет ввоза угля из-за пределов региона. Производство продуктов обогащения возросло на 5,1% и за январь–октябрь 2011 года составило 22,7 млн. тонн. Шахтами области в составе готового угля получено продуктов обогащения в объеме 10,2 млн. тонн.

Статистики отметили, что общий объем готового угля, включающий, кроме продуктов обогащения, рядовой уголь, отгруженный потребителям, в том числе для последующего обогащения, за январь–октябрь 2011 года составил 24,1 млн. тонн и по сравнению с январем–октябрем 2010 года возрос на 20,4%.

Справка УНИАН. Производственный потенциал Донецкой области составляют 95 угледобывающих предприятий. Непосредственно Министерству угольной промышленности Украины подчинено 53 шахты и шахтоуправления, которые входят в состав 11 государственных предприятий по добыче угля, 14 шахт и шахтоуправлений (из которых 9 – шахты III группы) являются самостоятельными госпредприятиями.

В данное время на территории области по добыче угля работает 28 предприятий негосударственной формы собственности, из которых 6 – крупные (АП «Шахта им. А. Ф. Засядько», ОАО «УК «Шахта «Красноармейская-Западная № 1», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», ЗАО АП «Шахта «Ждановская», ОДО «Шахта «Белозерская», ОДО «Шахтоуправление им. В. И. Чапаева»).