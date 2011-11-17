Цена нефти обвалилась после достижения отметки 100 долл./барр.

На мировых торгах в четверг, 17 ноября, цены на нефть снижается на фоне коррекции после того, как накануне стоимость "черного золота" достигла наивысшей отметки за последние пять месяцев - более 100 долларов за баррель.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,39 доллара, или на 0,38%, - до 102,2 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,41 доллара, или на 0,37%, - до 111,47 доллара за баррель.

Кроме того, давление на настроения инвесторов оказывают заявления рейтингового агентства Fitch о том, что дальнейшее усугубление долгового кризиса в еврозоне представляет для американских кредитных организаций серьезный риск, передает Bloomberg.