"Газпром" претендует на мировое лидерство по затратам в нефтегазовой сфере

«Газпром» может стать по затратам мировым лидером нефтегазовой отрасли, пишут российские «Ведомости». Крупнейшая российская компания раскрыла детали инвестпрограммы на этот год: вместе с основными «дочками» («Газпром нефтью» и энергетическими компаниями) она составит почти 1,6 трлн рублей. Это рекорд для мировой нефтегазовой отрасли.

До сих пор рекордсменом по инвестициям в мировой нефтегазовой отрасли считалась бразильская Petrobras. Ее программа на 2011-2015 годы достигала $224,7 млрд, то есть почти по $45 млрд за год. Похожие планы были и на 2010-2014 годы — в сумме $224 млрд.

Но теперь «Газпром» может поконкурировать за первенство по расходам, пишет газета. Его инвестпрограмма на 2011 год, которую совет директоров утвердил в сентябре, — 1,28 трлн рублей, или $41,4 млрд по текущему курсу ЦБ.

Прошлогодняя программа была 905,2 млрд рублей, и рубеж в 1 трлн рублей был превышен впервые. Однако эта цифра не учитывает «Газпром нефть» и энергетических «дочек» концерна, суммарные инвестиции которых до сих пор не были известны. Только вчера «Газпром» раскрыл их для инвесторов в меморандуме к еврооблигациям (копия есть у «Ведомостей»). Как следует из документа, общая цифра затрат по группе «Газпром» должна составить в этом году около 1,57 трлн рублей. А это уже почти $51 млрд.

Инвестпрограмма «Газпром нефти» — 174 млрд рублей, говорится в меморандуме. Главные затраты — долгосрочные финансовые вложения и покупки: 61,4 млрд рублей. Расшифровки «Газпром» не дает. Но представитель «Газпром нефти» уверяет, что это резерв по уже известным сделкам: выкуп акций сербской NIS по оферте миноритариям, покупка пакета Москвы в Sibir Energy, расчеты с «Газпромом» по нефтяным активам, региональные сети АЗС и прочее.

Сам «Газпром» тоже подробной расшифровки инвестиций до сих пор не давал. А из меморандума следует, что основные затраты, как и предполагалось, пойдут на ямальские проекты – в ближайшие годы они должны компенсировать «Газпрому» падающую добычу на трех западносибирских китах (Медвежьем, Ямбургском и Уренгойском месторождениях). К 2020 году полуостров должен давать 20-30% добычи «Газпрома», передает «Газета.Ru».