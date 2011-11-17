Дороговизна дизтоплива в Европе подстегивает рост цен на АЗС в Украине – эксперт

Дороговизна дизельного топлива (ДТ) в Европе подстегивает рост цен на АЗС в Украине.

Об этом говорится в сообщении «Консалтинговой группы А-95», переданном УНИАН.

Согласно сообщению, стоимость дизтоплива в крупнейших сетях АЗС повысилась в среднем на 10 коп./литр. В частности, в сетях АЗС «Формула/ТНК», WOG, «Укр-Петроль» и «Ритейл К» дизтопливо подорожало на 10 коп./литр, а в сети АЗС Shell – на 4-10 коп./литр, в зависимости от региона.

Кроме того, днем ранее в сетях АЗС «Привата» цены на ДТ также выросли на 10 коп./литр.

В свою очередь, цены на бензины практически не изменились.

Как отмечают в «Консалтинговой группе А-95», рост стоимости дизтоплива обусловлен рекордными ценами на ДТ в европейских странах.

В частности, с начала ноября стоимость дизтоплива в Северо-Западной Европе выросла почти на 5% – до 1044 долл./тонна. Параллельно с этим на европейском рынке наблюдалось падение цен на бензин А-95 (более чем на 6% с начала текущего месяца – до 905 долл./тонна), в результате спрэд между этими марками топлива превысил 100 долл./тонна.

«Наступление холодного времени года традиционно подстегивает цены на дизтопливо в Европе, где данный продукт также широко используется для отопления. Помимо этого, рынок переходит на торговлю зимней маркой ДТ, которая является более дорогой», – отметил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН.

По его словам, текущая цена на дизельное топливо на европейских рынках, которая уже на 15% превышает стоимость бензина А-95, диктует рост цен дизтоплива на украинских АЗС до уровня выше 10 грн./литр.

Однако, по мнению эксперта, скорее всего розничные операторы ограничатся нынешним повышением, компенсировав пониженную доходность на дизтопливе стабилизацией цен на бензин.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.