Беларусь увеличила экспорт нефтепродуктов на 58,4%, импорт – в 3,3 раза

Минск. За январь-сентябрь 2011 года Беларусь увеличила экспорт нефтепродуктов на 58,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 11,3 млн. тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический Комитет Беларуси.

Согласно данным Белстата, из 11,3 млн. тонн нефтепродуктов, экспортированных за девять месяцев за пределы Беларуси, в страны СНГ – 2,3 млн. тонн (рост на 35,4%), вне СНГ – 9 млн. тонн (рост на 65,6%). Средняя цена составила 805 долларов за тонну.

При этом за девять месяцев текущего года импорт нефтепродуктов увеличился в 3,3 раза к соответствующему периоду 2010 года и составил 3,5 млн. тонн. Средняя цена – 618 долларов за тонну.

В Национальном статистическом комитете Беларуси отмечают, что в январе-октябре белорусскими НПЗ произведено 2 млн. 502,4 тыс. тонн автомобильных бензинов, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Дизельного топлива произведено 5,3 млн. тонн (рост на 22,6%), топочного мазута – 4 млн. 556,9 тыс. тонн (рост на 28,7%). Вместе с тем на 7,3% сократилось производство смазочного масла (107,5 тыс. тонн).

«Импорт (сырой) нефти за девять месяцев вырос на 44% и составил 14 млн. 975,7 тыс. тонн. При этом поставки нефти из стран СНГ увеличились на 48,2% – до 13,9 млн. тонн, из дальнего зарубежья – на 4,5% до 1 млн. 45 тыс. тонн. Средняя цена составила 469 долларов за тонну», - говорится в сообщении Белстата.