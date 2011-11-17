Гендиректором «Харьковгоргаза» назначен Безлепкин

Генеральным директором Публичного акционерного общества «Харьковгоргаз» назначен Валерий БЕЗЛЕПКИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, соответствующее решение было принято на заседании Наблюдательного совета ПАО «Харьковгоргаз».

Сообщается, что В.БЕЗЛЕПКИН, который ранее занимал должность заместителя генерального директора - исполнительного директора предприятия, приступил к исполнению обязанностей гендиректора ПАО «Харьковгоргаз» с 14 ноября.

Справка УНИАН. ПАО «Харьковгоргаз» (г. Харьков) занимается транспортировкой газа по распределительным газопроводам, а также продает газ в Харькове.

Управляющей компанией ПАО «Харьковгоргаз» является ООО «ГАЗЭКС-Украина».