Фонд Восточноевропейского партнерства готов выделить Украине 1,5 млрд. долл. на энергоэффективность

Фонд Восточноевропейского партнерства готов выделить Украине 1,5 млрд. долл. для реализации проектов по энергоэффективности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, ссылаясь на заявление председателя Госэнергоэффективности Николая ПАШКЕВИЧА.

«Доноры Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде готовы привлечь на повышение энергоэффективности украинской экономики около 1,5 миллиардов долларов США», – заявил Н.ПАШКЕВИЧ, комментируя результаты своего участия в заседании Ассамблеи вкладчиков Фонда, прошедшем на прошлой неделе в Лондоне.

По словам Н.ПАШКЕВИЧА, в рамках заседаний были утверждены первые 7 проектов финансирования для Украины. В частности, по модернизации системы центрального теплоснабжения (г. Тернополь), инвестиции в энергоэффективность предприятий централизованного отопления ТЭЦ в 10 украинских муниципалитетах среднего масштаба, модернизация системы центрального теплоснабжения (г. Житомир), модернизация ТЭЦ (г. Львов), модернизация систем водоснабжения и стоковых вод (г. Николаев), реконструкция системы центрального теплоснабжения (котельные по улицам Сошенко и Макарова Теплотрансервис (г. Ровно), энергоэффективный проект (г. Запорожье).

«Общая стоимость гранта на проекты составляет 31 млн. евро. Первоочередными являются проекты по усовершенствованию систем коммунального отопления и проекты, которые дают быстрый эффект в отрасли энергосбережения», - отметил Н.ПАШКЕВИЧ. Он также подчеркнул, что во время заседания ФРГ, Канада и Литва выразили желание приобщиться к работе Фонда. США, в свою очередь, поинформировали о готовности предоставить первый транш в размере 1,5 млн. евро.