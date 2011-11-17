«Нафтогаз» привлек у банка «Золотые ворота» кредит на 3 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» привлекла у банка «Золотые ворота» (Харьков) кредит на 3 млн. долл. сроком на один год.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Стоимость обслуживания кредита составит 372,951 тыс. долл., он будет использован на пополнение оборотных средств.

Соответствующий договор стороны подписали 11 ноября 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Золотые ворота» зарегистрирован в августе 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 1,321 млрд. грн., обязательства - 1,214 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1,152 млрд. грн., собственный капитал - 106,128 млн. грн., уставный капитал - 129,78 млн. грн.

Банк «Золотые ворота» в январе-сентябре 2011 года получил 767 тыс. грн. чистой прибыли.

Крупнейшими акционерами банка являются Яков КУЗНЕЦОВ: прямое участие – 25,0335%, опосредованное – 0,1825%, Григорий СОЛОМАНИН: прямое участие – 9,2703%, опосредованное – 10,5952%, Вадим ВИШНЕВСКИЙ: прямое участие – 12,9628%, опосредованное – 0,1691%, Евгений ЧЕРНЯК: прямое участие – 10,5937%, Марк ДОБКИН: опосредованное участие – 18,3267% и ОАО «Финантек»: прямое участие – 10,5952%.