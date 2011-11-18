Цена нефти продолжила падение. Вероятен первый недельный спад с сентября

На мировых торгах в пятницу, 18 ноября, цены на нефть снижаются, в результате чего может быть зафиксирован первый недельный спад стоимости сырья с сентября на фоне долгового кризиса в Европе.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,15 доллара, или на 0,15%, - до 98,67 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,01 доллара, или на 0,01%, - до 108,22 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Ограничить снижение стоимости нефти помогают статданные с рынка труда США - число первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю снизилось на 5 тысяч - до 388 тысяч. Таким образом, показатель оказался лучше прогнозов - аналитики полагали, что число таких заявок за рассматриваемый период вырастет на 5 тысяч по сравнению с предыдущей неделей и составит 395 тысяч.