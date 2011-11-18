«Энергоатом» согласовал с AREVA вопрос отработавших сборок Westinghouse

НАЭК «Энергоатом» договорился с промышленной группой AREVA s.a. (Франция) об обращении в будущем с отработавшими сборками типа ТВС-W производства Westinghouse (США), которые в настоящее время эксплуатируются на энергоблоках Южно-Украинской АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Энергоатома», соответствующая договоренность зафиксирована в соглашении о дорожной карте сотрудничества между компаниями, подписанном 14 ноября президентом НАЭК Юрием НЕДАШКОВСКИМ и представителем AREVA s.a. Димиником МОКЛИ.

Напомним, в июле т.г., принимая решение о разрешении расширения эксплуатации топлива Westinghouse на украинских энергоблоках, Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины обязала «Энергоатом» до января 2012 года разработать и представить на утверждение регулятора решение об обращении с отработавшим топливом ТВС-W.

Соглашение с AREVA предусматривает, в частности, сотрудничество в сферах обращения с отработавшим ядерным топливом и продуктами переработки, включительно с ценными продуктами и высокоактивными отходами, хранения и переработки отработавших сборок, а также в вопросах проектирования и эксплуатации геологических хранилищ.

Для организации выполнения соглашения созданы координационный комитет и рабочие группы, в задачу которых входит определение содержания исследований, направленных на изучение целесообразности возможных технических решений. На базе этих исследований будут отработаны коммерческие предложения для подписания будущих контрактов.

Справка УНИАН. Группа AREVA, включающая в себя более 40 предприятий, специализируется на производстве оборудования в сфере атомной и альтернативной энергетики, а также эксплуатирует АЭС Франции. На разработке и производстве контейнеров из фибробетона для упаковки радиоактивных отходов в составе группы AREVA специализируется компания SOGEFIBRE, созданная в 1990 году.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В настоящее время на 2-м и 3-м энергоблоках ЮУАЭС эксплуатируется 126 ТВС-W, 84 из которых поставлены Westinghouse на коммерческой основе в рамках соответствующего контракта с НАЭК, подписанного в марте 2008 года.