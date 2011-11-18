Фонд E5P выделит Украине 137 млн. евро на проекты энергоэффективности

Фонд восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) профинансирует семь проектов в Украине на общую сумму 137,15 млн. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) со ссылкой на главу ведомства Николая ПАШКЕВИЧА.

Согласно сообщению, в частности, 31,1 млн. евро фонд выделит в качестве грантовой помощи, остальные средства – в форме льготных кредитов (ставка от 4-6% годовых в гривне) от международных финансовых учреждений - участников фонда.

По словам Н. ПАШКЕВИЧА, финансовая поддержка фонда будет направлена в первую очередь на реализацию проектов в коммунальной сфере, в частности, коммунального теплоснабжения.

В частности, E5P профинансирует проект модернизации системы центрального теплоснабжения Тернополя (общая стоимость 16,1 млн. евро плюс грантовая помощь –5 млн.), проект модернизации предприятий централизованного отопления десяти муниципалитетов среднего масштаба (общая стоимость 10 млн. евро, грант –0,5 млн. евро), проект модернизации системы центрального теплоснабжения Житомира (общая стоимость 15,7 млн. евро, грант –5 млн. евро); проект модернизации ТЭЦ Львова (общая стоимость 34,3 млн. евро, грант–10 млн. евро); проект модернизации систем водоснабжения и сточных вод Николаева (общая стоимость 40 млн. евро, грант - 5,1 млн. евро); проект реконструкции систем центрального теплоснабжения Ривне (общая стоимость 2,95 млн. евро, грант –0,5 млн.евро); энергоэффективный проект системы теплоснабжения Запорожья (общая стоимость 18,1 млн. евро, грантфонд –5 млн. евро).

Реализация проектов начнется в 2012 году.

Н. ПАШКЕВИЧ также сообщил, что всего Украина подала на рассмотрение E5P проекты общей стоимостью около 1,5 млрд. долл. При этом часть этих проектов может быть рассмотрена на второй ассамблее фонда в ноябре 2012 года.

«Украина стала первым реципиентом Фонда восточноевропейского партнерства по энергоэффективности, хотя претендентов много», - подчеркнул Н.ПАШКЕВИЧ.

Он отметил, что в ходе ассамблеи партнерства Германия, Канада и Литва выразили желание присоединиться к работе E5P.

Справка УНИАН. Фонд восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде был создан в ноябре 2009 года по инициативе ЕС и Швеции. Его донорами являются: ЕС (40 млн. евро), Швеция (24 млн. евро), Украина (10 млн. евро), Эстония (0,16 млн. евро), Финляндия (2 млн. евро), Латвия (0,05 млн. евро), Исландия (0,057 млн. евро), USAID (5,325 млн. евро), Норвегия (5 млн. евро), Польша (0,192 млн. евро).

Фонд будет использовать кредиты таких международных финансовых организаций как: Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Северная экологическая финансовая корпорация, Международная финансовая корпорация.

Целью деятельности фонда является поддержка и внедрение энергоэффективных проектов по защите окружающей среды.