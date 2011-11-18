Украина за 10 месяцев увеличила экспорт электроэнергии на 57,9%

Украина в январе-октябре т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 57,9%, или 1,829 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-октябрем 2010 года – до 4,987 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В октябре т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 82,4%, или на 339,5 млн. кВт/ч, по сравнению с октябрем 2010 года – до 751,6 млн. кВт/ч.

В январе-октябре т.г. экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился более чем в 3,1 раза, или на 1,687 млрд. кВт/ч, – до 2,469 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 4,6 раза – до 1,865 млрд. кВт/ч, в Словакию – в 1,8 раза, до 571,7 млн. кВт/ч.

В октябре ООО «Востокэнерго» после почти двухлетнего перерыва экспортных поставок в данном направлении поставила в Польшу 25,4 млн. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-октября т.г. вырос до 536 млн. кВт/ч против 19,9 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 1,927 млрд. кВт/ч, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Напомним, в мае т.г. украинские компании приостанавливали экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси. Экспорт в данном направлении был восстановлен 1-2 июля после погашения белорусскими контрагентами задолженности по прежним поставкам.

Кроме того, в мае-июне т.г., в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией, ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 55,5 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.