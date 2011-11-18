Роботу ВСК по расследованию обстоятельств деятельности компании «Ливелла» прекратили

Верховная Рада Украины прекратила деятельность Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливелла» и других связанных с ней юридических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заслушивания отчета председатель комиссии Роман ЗВАРИЧ отметил, что в результате использования государственных гарантий защиты иностранных инвестиций к компании «Ливелла» и другим связанным с ней предприятиям на основании решения суда, за 2010 год государственный бюджет недополучил значительные средства.

В частности, по его словам, действия органов государственной и судебной власти привели к причинению государству только в 2010 году значительных убытков в виде непоступления в бюджет обязательных налогов и сборов на сумму 2,892 млрд. грн.

Комиссия предлагала парламенту обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с требованием провести надлежащее расследование всех изложенных фактов и привлечь должностные лица к юридической ответственности.

Предлагалось продолжить роботу ВСК еще на три месяца. Однако это предложение поддержали только 56 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале. Таким образом робота ВСК автоматически считается прекращенной.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 12 мая т.г. создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливелла».