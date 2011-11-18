Уровень расчетов за потребленный газ в Украине сократился до 84,3%

На протяжении января-октября 2011 г. предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 33,919 млрд. куб. м природного газа на общую сумму 65,314 млрд. грн, за который оплачено 55,065 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-октябре т.г. сократился на 3,1 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 84,3%.

Справка УНИАН. В 2010 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за который оплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2010 году увеличился на 0,1 процентных пунктов, по сравнению с 2009 годом, до 86,5%.