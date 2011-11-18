НКРЭ выдала "Зета солар" лицензию на производство электроэнергию

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины выдала лицензию на производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии ООО "Зета солар" (г. Симферополь, АРК)

Как передает корреспондент агентства УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.