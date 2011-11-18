Поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 24,5%

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-октябре т.г. сократились на 24,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 7,159 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В сообщении отмечается, что в январе-октябре т.г. украинские НПЗ переработали 7,545 млн. тонн нефтяного сырья, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 3,3%, по сравнению 2009 годом, до 11 млн. 56,8 тыс. тонн. В 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. В Украине есть шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.