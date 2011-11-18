Россия просит Францию помочь в придании «Южному потоку» приоритетного статуса в ЕС

Москва. Россия просит Францию оказать содействие в придании проекту «Южный поток» приоритетного статуса в Европейском союзе.

Об этом говорится в итоговом документе XVI заседания российско-французской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Российская сторона обратилась к Франции с просьбой оказать содействие в придании проекту «Южный поток» статуса «проекта Европейского интереса», а также заключении между Россией и ЕС международного Соглашения о сотрудничестве в реализации трансграничных инфраструктурных проектов по экспорту природного газа из Российской Федерации в ЕС и совместной работе электроэнергетических систем», говорится в документе.

Франция подчеркнула, что будущее соглашение между Россией и ЕС призвано создать прозрачные и благоприятные рамки для обеспечения энергобезопасности России и ЕС.

Стороны поддерживают сотрудничество между ОАО «Газпром» и компанией «Тоталь» по проекту освоения Штокманского газоконденсатного месторождения и подчеркнули необходимость принятия до конца года инвестиционного решения по этому приоритетному проекту. Французская сторона полагает, что, учитывая высокую стоимость проекта, разработка Штокмановского месторождения потребует также внесения изменений в налоговые условия, включая, в частности, освобождение от сборов на добычу и от экспортных сборов.

Также отмечен успешный ход реализации проекта разработки Харьягинского месторождения компаниями ОАО «Зарубежнефть», компанией «Тоталь» и другими акционерами. Стороны дали положительную оценку вхождению компании «Тоталь» в акционерный капитал ОАО «Ямал-СПГ» и ОАО «НОВАТЭК».

Стороны приветствовали успешное развитие сотрудничества компании «Тоталь» и ОАО «Новатэк» в рамках деятельности совместного предприятия по реализации проекта проведения технико-экономического обоснования и разработки Термокарстового газоконденсатного месторождения.

Как сообщал УНИАН, ранее Евросоюз отказал "Газпрому" в особом правовом статусе для газопровода "Южный поток".