"Дельта солар" получила лицензию на производство электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины выдала лицензию на производство электроэнергии ООО "Дельта солар" (Симферополь, АРК), которое будет эксплуатировать вторую очередь солнечного парка "Перово" (Симферопольский р-н АРК) и реализовывать производимую ею электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

НКРЭ также разрешила "Дельта солар" реализовывать электроэнергию по "зеленому" тарифу, устанавливаемому для наземных солнечных электростанций.

Кроме того, комиссия согласовала текст договора купли-продажи электроэнергии между компанией и коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии – госпредприятием "Энергорынок".

Как сообщалось, компания Activ Solar (Австрия) в начале ноября завершила строительство второй 20-мегаваттной очереди солнечного парка "Перово", доведя его установленную мощность до 40 МВт. Инсталляция первой очереди была завершена в августе текущего года. Ее эксплуатирует ООО "Альфа солар" (Симферополь, АРК).

"Перово" в составе двух очередей попало в двадцатку крупнейших подобных объектов, разделив девятнадцатую позицию с расположенной в Германии солнечной электростанцией Waldpolenz.

Парк на данный момент состоит из более чем 176 тыс. наземных моно- и мультикристаллических фотоэлектрических (PV) модулей и 60 центральных инверторных станций.

Ожидается, что первая и вторая очереди "Перово" будут ежегодно производить 53 млн. кВт-ч экологической чистой электроэнергии, достаточной для энергообеспечения около 11 тыс. домохозяйств. Работа парка "Перово", по данным Activ Solar, также позволит сократить выбросы углекислого газа на 42 тыс. тонн в год.

Реализация этого проекта позволила создать более 500 новых рабочих мест на период строительства солнечного парка и еще 30 – для обслуживания электростанции.

Activ Solar реализует масштабные проекты строительства солнечных электростанций на юге Украины с 2010 года. Ранее компания построила в Крыму гелиоэлектростанцию "Родниковое" установленной мощностью 7,5 МВт, а также 80-мегаваттный солнечный парк "Охотниково" – крупнейший в Центральной и Восточной Европе.