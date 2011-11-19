В Молдове объявлен в розыск президент НАЭК Украины «Энергоатом» Недашковский - СМИ

В Молдове возбуждено уголовное дело за неисполнение судебного решения, объявлен в розыск и выдан ордер на арест президента украинского государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» Юрия НЕДАШКОВСКОГО.

Эту информацию в интервью газете "Зеркало недели. Украина" №42 18-25 ноября подтвердил сам Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

«По моему мнению, это уголовное дело является полностью сфабрикованным. Оно было возбуждено исключительно с целью давления на меня как президента государственного предприятия НАЭК „Энергоатом“», - сказал он.

«Именно с помощью незаконного уголовного преследования участники международной преступной группировки пытаются оказывать на меня давление, чтобы добиться незаконного исполнения ряда неправосудных решений молдавских судов по взысканию фактически фиктивных и искусственно увеличенных долгов с ГП НАЭК „Энергоатом“ в пользу ряда оффшорных компаний во главе с Remington Worldwide LTD и молдавских компаний, подконтрольных участникам преступной организации», - сказал Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

При этом он отметил, что решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 декабря 2002 года №А56-7455/00 и ряд решений молдавских судов не были легализованы на территории Украины, что исключает их обязательность для ГП НАЭК «Энергоатом».

«Первопричиной возбуждения против меня уголовного преследования со стороны коррумпированных правоохранительных органов Республики Молдова стало то, что все попытки участников преступной организации мошенническим путем легализовать неправосудные решения иностранных судов на территории Украины в настоящее время завершились провалом, в результате чего выполнение таких решений стало невозможным в Украине, где и находится ГП НАЭК „Энергоатом“», - сказал он.