«Газпром» и Беларусь 25 ноября договорятся о поставках газа

ОАО "Газпром" планирует заключить контракты о поставках газа с Белоруссией 25 ноября.

Как передают РИА Новости, об этом сообщил журналистам зампред правления "Газпрома"Валерий Голубев.

"Документы все готовы. Поэтому все вопросы решим 25 числа... Речь идет о подготовке двух межправительственных соглашений, которые, как предполагается, будут подписаны премьерами нашим государств. Речь идет о соглашении о покупке 50% дополнительных, по сути 100%, "Белтрансгаза", и соглашении о принципах образования цены на газ, на тарифы транзита. Одновременно будут подписаны контракты на поставку газа, на транзит газа через Белоруссию", - сказал он.

В 2011 году заканчивается контракт между "Газпромом" и "Белтрансгазом". При этом он предусматривает, что с 1 января 2012 года поставки в Белоруссию должны стать для РФ равнодоходными с европейскими.

В конце октября в Москве состоялась очередная встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и вице-премьера Белоруссии Сергея Румаса. Стороны продолжили согласование документов, определяющих условия поставки и транспортировки российского газа через территорию Белоруссии, начиная с 2012 года, а также условия увеличения доли "Газпрома" в ОАО "Белтрансгаз" с 50 до 100%. На встрече было подтверждено, что документы могут быть подписаны в ноябре.

В настоящее время "Газпром" и белорусское государство владеют пакетами по 50% акций "Белтрансгаза".

В 2009 году у Белоруссии уже возникали проблемы с оплатой российского газа. Осложнения в белорусской экономике в условиях мирового кризиса привели к понижению уровня платежеспособности потребителей газа. За газ, поставленный в январе-июне 2009 года, образовалась задолженность перед "Газпромом" на сумму 285 миллионов долларов. В августе 2009 года ОАО "Белтрансгаз" начало частично погашать указанную задолженность. Полное погашение задолженности было осуществлено 23 декабря 2009 года. Задолженность ОАО "Белтрансгаз" за поставленный в январе-апреле 2010 года газ составила порядка 187,9 миллионов долларов, которая была в основном погашена 23 июня 2010 года.