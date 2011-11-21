В Винницкой области в результате отравления угарным газом госпитализированы пять человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС Украины в Винницкой области.

Отравление произошло во время отдыха двух семей (всего семь человек), на даче в с. Яблуневка Литинского района Винницкой области.

Приехав на дачу на выходные, женщины разожгли в печи огонь и не полностью открыли заслонку дымохода, в результате чего дым попал в дом. Мужчины, которые находились на улице, зайдя спустя через некоторое время в дом, обнаружили, что их жены и дети теряют сознание, надышавшись угарным газом, и немедленно доставили их в реанимационное отделение центральной районной больницы города Хмельник Винницкой области. Всего госпитализированы пять человек: 24-летняя неработающая; 36-летняя женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком; две 9-летние ученицы 4-го класса Литинской ООШ и 18-летний студент Тернопольской академии. Все пострадавшие – жители пгт Литин.