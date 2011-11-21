«Энергоатом» намерен привлечь кредит в 45 млн. долл.
НАЭК «Энергоатом» объявил торги по привлечению кредитной линии в размере 45 млн. долл.
Об этом говорится в сообщении «Энергоатома», размещенном на портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, кредит планируется привлечь на 2 года. Цель привлечения кредита в тендерной документации не уточняется.
Заявки потенциальных кредиторов принимаются до 29 декабря, тогда же планируется их раскрытие.
Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.
Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.
На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации станций.