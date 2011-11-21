«Энергоатом» намерен привлечь кредит в 45 млн. долл.

НАЭК «Энергоатом» объявил торги по привлечению кредитной линии в размере 45 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении «Энергоатома», размещенном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит планируется привлечь на 2 года. Цель привлечения кредита в тендерной документации не уточняется.

Заявки потенциальных кредиторов принимаются до 29 декабря, тогда же планируется их раскрытие.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации станций.