Итоги концессионных конкурсов «Ровеньки-» и «Свердловантрацита» огласят 25 ноября

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует огласить итоги конкурсов по передаче в концессию целостных имущественных комплексов госпредприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» 25 ноября т.г.

Об этом УНИАН сообщил высокопоставленный источник в министерстве.

«По срокам у нас оглашение результатов 25 ноября», - сказал собеседник агентства, не уточнив никаких других подробностей.

Как сообщал УНИАН, в конкурсе на право концессии целостных имущественных комплексов «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» участвуют три компании ООО «ДТЭК. Ровенькиантрацит», ООО «ДТЭК. Свердловантрацит» и ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» (все - Донецк).

Дочерняя компания Coal Energy S.A. (Люксембург) ООО «ДонПромБизнес» (Донецк), ранее также подававшая заявку, не была допущена к конкурсу из-за несоблюдения условий по внесению банковской гарантии, а также отсутствия у компании требуемого ежегодного объема угледобычи на уровне не менее 2 млн. тонн.

Справка УНИАН. Министерство энергетики и угольной промышленности 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября.