«Центрэнерго» уволила члена набсовета Игнатова

Энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» (Киевская область) освободила от должности члена наблюдательного совета Андрея ИГНАТОВА.

Об этом говорится в сообщении "Центрэнерго", переданном УНИАН, со ссылкой на соответствующее решение компании от 18 ноября.

Согласно сообщению, А. ИГНАТОВ, занимавший должность члена набсовета с августа, уволен по собственному желанию. На освободившуюся должность никто не назначался.

Как сообщал УНИАН, 19 августа акционеры "Центрэнерго" на собрании сменили 3 из 5 членов наблюдательного совета, в том числе назначив А. ИГНАТОВА.

В настоящее время в набсовет компании входят Александр КОМАРЕНКО, Вадим ДОЦЕНКО, Александр ПОЗНЯКОВ и юридическое лицо НАК "Энергетическая компания Украины".

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица, в частности 10% принадлежат «Альфа-Банку».