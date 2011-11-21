АМКУ оштрафовал «Континент НефтеТрейд»

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало компанию ООО «Континент НефтеТрейд» (Луцк, оператор АЗС под брендом WOG) на 68 тыс. гривен за злоупотребление монопольным положением.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе отделение АМКУ.

Согласно предоставленной информации, компания необоснованно завышала цены на бензины и дизельное топливо на АЗС в Белогорском и Теофипольском районах (Хмельницкая область).

На данный момент компания прекратила нарушения.

Справка УНИАН. «Континент НефтеТрейд» управляет сетью АЗС WOG, которая насчитывает 393 объекта в 23 областях Украины.