АМКУ в Хмельницкой области оштрафовал двух нефтетрейдеров

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ООО «Рум ЛТД» и ООО «Авиас» на 136 тыс. гривен за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов по закупке бензина и дизельного топлива. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областного отделения АМКУ.

Согласно предоставленной информации, компании согласовали тендерные предложения во время проведения отделом образования Летичевской райгосадминистрации торгов по закупке бензина и дизельного топлива.

На данный момент компании прекратили нарушения.