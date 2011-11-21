АМКУ в Хмельницкой области оштрафовал двух нефтетрейдеров

19:45, 21 ноября 2011
Энергетика
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Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ООО «Рум ЛТД» и ООО «Авиас» на 136 тыс. гривен за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов по закупке бензина и дизельного топлива. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областного отделения АМКУ.

Согласно предоставленной информации, компании согласовали тендерные предложения во время проведения отделом образования Летичевской райгосадминистрации торгов по закупке бензина и дизельного топлива.

На данный момент компании прекратили нарушения.

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