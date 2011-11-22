От «Южного потока» может быть проложен отвод в Республику Сербская – «Газпром»

Москва. От газопровода «Южный поток» может быть проложен отвод в Республику Сербская.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи главы компании Алексея МИЛЛЕРА и президента Республики Сербская Милорада ДОДИКА.

«Стороны обсудили возможность создания газопровода-отвода от проекта «Южный поток» в Республику Сербская. Участники встречи также рассмотрели вопросы подготовки контракта на поставку российского газа в страну», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Республика Сербская - государственное образование на территории Боснии и Герцеговины.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией уже подписаны межправительственные соглашения.