Газовые переговоры с Россией еще далеко не завершены - Янукович

Переговорный процесс с Россией относительно поставок и транзита газа еще далеко не завершен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи сегодня в Киеве с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ.

«С двух сторон есть движение навстречу, но процесс еще далеко не завершен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это является существенной проблемой для Украины, поскольку цена на газ влияет как на экономику страны, так и на социальную сферу. Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, цена на газ влияет на формирование тарифов в жилищно-коммунальной сфере.